Определите минимальный период T min обращения спутника нейтронной звезды. Её плотн??сть p = 10^15 г/см^3. Гравитационная постоянная: G = 6,67 × 10^-11 Нм^2/кг^2. Скорость света в вакууме: с = 3 × 10^8 м/с. Объем шара радиус...

Гость: Гость:

Для того чтобы спутник не падал, необходимо, чтобы сила притяжения была равна центростремительной силе. Fприт = GMm / R^2, Fцентр = mV^2 / R Период обращения T = V / (2пi*R), поэтому Fцентр = 4п^2*mT^2*R Приравниваем и получаем 4п^2*T^2 = GM / R^3 Объём шара V = 4/3*Pi*R^3 T^2 = G*ro / (3*Pi*V) Затем подставляете числовые данные вместо буковок и всо.