Определите напряжение на концах железного проводника длиной 150 см и площадью поперечного сечения 0.025 мм2 в котором сила тока равна 250мА

Физика
Определите напряжение на концах железного проводника длиной 150 см и площадью поперечного сечения 0.025 мм2 в котором сила тока равна 250мА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U=IR    I-сила тока,А      R-сопротивление, Ом R=pL/S     p-удельное сопротивление (см таблицу. для железа = 0,1 Ом*мм²/м) L - длина проводника, м   150 см=0,15м S- площадь сечения, мм² R=0,1*0,15/0,025 = 0,6 Ом Силу тока переводим в Амперы: 250мА=0,25 А U=0,6*0,25=0,15 Вольт = 150 мВ Ответ: 150 мВ
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