Определите обьем воздуха, необходимый для сгорания 17 м^3 октадекана
Химия
Определите обьем воздуха, необходимый для сгорания 17 м^3 октадекана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17m³=17000 л 17000 X L 2C18H38+55O2-->36CO2+38H2O 2 mol 55 mol X=17000*55/2=467500 L V(возд)=467500*100%/21%=2226190.5 L или 2226.2 м³ ответ 2226.2 м³
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