Помогите сделать задание , очень срочно Упростите выражения: а)(3x+y)(2x-5y)-6(x-y)² б)(-2x³y)³ · (-5x²y)²
Алгебра
Помогите сделать задание , очень срочно Упростите выражения: а)(3x+y)(2x-5y)-6(x-y)² б)(-2x³y)³ · (-5x²y)²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)(3x+y)(2x-5y)-6(x-y)² б)(-2x³y)³ · (-5x²y)² Вот ответ:
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