Подготовь небольшой учебно - научный текст Что я знаю о слитном и раздельном написании прилагательных с не Составь и запиши план текста .10 ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Русский язык
Подготовь небольшой учебно - научный текст Что я знаю о слитном и раздельном написании прилагательных с не Составь и запиши план текста .10 ПРЕДЛОЖЕНИЙ
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Гость:
Слитное и раздельное предложения они пишутся слитно или раздельно 
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