Найдите область значения функции y=x^2-4x-13,где х принадлежит [-1;6]
Алгебра
Найдите область значения функции y=x^2-4x-13,где х принадлежит [-1;6]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У(-1)=(-1)²-4*(-1)-13=1+5-13=-7 у(6)=(6)²-4*6-13=36-24-13=-1 при х∈[-1;6] у∈[-7;-1]
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