У асмер и айзын всего 670 манат сумма денег каждого из них различна и составляет больше 100 манат купюрами. больше всего денег у айзена Укажите наибольшее количество денег которые могут быть у айзена

Математика
У асмер и айзын всего 670 манат сумма денег каждого из них различна и составляет больше 100 манат купюрами. больше всего денег у айзена Укажите наибольшее количество денег которые могут быть у айзена
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего манат-670  Пусть Айзын -х Асмер-у Х+у=670 манат х,у->100 манат х>у  От сюда можно сказать что у Айзен может быть денег меньше 570 манат У Айзен может быть денег от 101 до 569 манат
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