У асмер и айзын всего 670 манат сумма денег каждого из них различна и составляет больше 100 манат купюрами. больше всего денег у айзена Укажите наибольшее количество денег которые могут быть у айзена

Математика

У асмер и айзын всего 670 манат сумма денег каждого из них различна и составляет больше 100 манат купюрами. больше всего денег у айзена Укажите наибольшее количество денег которые могут быть у айзена

Автор: Гость