« В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить » , если информационный вес одного символа равен 2 байта.
Информатика
« В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить » , если информационный вес одного символа равен 2 байта.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если правильно написано, то 55 символов. 55*2= 110 байт или 880 бит
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