Планета имеющая светящиеся кольца

Обществознание
Планета имеющая светящиеся кольца
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это планета - Сатурн 
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