Текст наблюдение по русскому

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Текст наблюдение по русскому
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый день я смотрю в окно, и мне хорошо видно берёзу, которая растёт в моём дворе. Она очень высокая. Когда наступает осень, дерево становится полностью жёлтое. К концу осени оно полностью опадает, а зимой вновь покрывается покровом, только не лиственным, а снежным. Когда наступает весна на ней прорезается почки, а вскоре и зелёные листики. И всё лето она радует нас своим зелёным окрасом.
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