Текст наблюдение по русскому

Гость: Гость:

Каждый день я смотрю в окно, и мне хорошо видно берёзу, которая растёт в моём дворе. Она очень высокая. Когда наступает осень, дерево становится полностью жёлтое. К концу осени оно полностью опадает, а зимой вновь покрывается покровом, только не лиственным, а снежным. Когда наступает весна на ней прорезается почки, а вскоре и зелёные листики. И всё лето она радует нас своим зелёным окрасом.