Сколько деталей изготовит рабочий за 6ч,если за каждый час он будет изготовлять по 20 деталей?

Математика
Сколько деталей изготовит рабочий за 6ч,если за каждый час он будет изготовлять по 20 деталей?
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Автор: Гость
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Гость:
Одно действие 1) 20*6=120 Ответ: 120 деталей
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