Слставить текст про как я с другом иду в магазин. В какой магазин? Че покупаю? В чем удобно мне
Қазақ тiлi
Слставить текст про как я с другом иду в магазин. В какой магазин? Че покупаю? В чем удобно мне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я с другом иду в магазин.Я и мой друг идём в магазин"Магнит".Я хочу кипишь колы и т.д
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