Слставить текст про как я с другом иду в магазин. В какой магазин? Че покупаю? В чем удобно мне

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Слставить текст про как я с другом иду в магазин. В какой магазин? Че покупаю? В чем удобно мне

Автор: Гость