Прочитайте где нужно вставьте пропущиные запятые Ходит по лесу развешивает по кустам и травам хрустальные сети паутины убирает в золото осинки и берёзки.первые палые листья запестрели на влажных дорогах на тихих потемневших в...

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Прочитайте где нужно вставьте пропущиные запятые Ходит по лесу развешивает по кустам и травам хрустальные сети паутины убирает в золото осинки и берёзки.первые палые листья запестрели на влажных дорогах на тихих потемневших водах речьных заливов какие слова употреблены в тексте в переносном значении
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