Помогите Пожалуйста Задание номер 5. Если кому то не понятно там написано. Все ??реугольники изобоажёные га рисунки имеют равные стороны. Радиус каждой из окружностей 2 см. Окружность касаются друг друга и сторон квадрата...
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Помогите Пожалуйста Задание номер 5. Если кому то не понятно там написано. Все ??реугольники изобоажёные га рисунки имеют равные стороны. Радиус каждой из окружностей 2 см. Окружность касаются друг друга и сторон квадрата. Чему равен периметр звёздочки нарисованой жирной линией
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр звездочки 32, т.к сторона квадрата 4
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