Помогите Пожалуйста Задание номер 5. Если кому то не понятно там написано. Все ??реугольники изобоажёные га рисунки имеют равные стороны. Радиус каждой из окружностей 2 см. Окружность касаются друг друга и сторон квадрата...

Математика

Помогите Пожалуйста Задание номер 5. Если кому то не понятно там написано. Все ??реугольники изобоажёные га рисунки имеют равные стороны. Радиус каждой из окружностей 2 см. Окружность касаются друг друга и сторон квадрата. Чему равен периметр звёздочки нарисованой жирной линией

Автор: Гость