Начальная скорость тела при свободном равна нулю ускорение свободного падения принять g=10м\с 2 какой путь будет пройден телом за 4с
Физика
Начальная скорость тела при свободном равна нулю ускорение свободного падения принять g=10м\с 2 какой путь будет пройден телом за 4с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=Vot+gt^2/2 S=gt^2/2,т.к. начальной скорости нет. S=10•4^2/2=80м
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