Начальная скорость тела при свободном равна нулю ускорение свободного падения принять g=10м\с 2 какой путь будет пройден телом за 4с

Физика

Начальная скорость тела при свободном равна нулю ускорение свободного падения принять g=10м\с 2 какой путь будет пройден телом за 4с

Автор: Гость