Какова мощность гидроэлектростанции, если плотина поднимает уровень воды на 100 м ?? расход воды составляет 540 м3/с? КПД станции 94% .Помогите, пожалуйста :)
Физика
Какова мощность гидроэлектростанции, если плотина поднимает уровень воды на 100 м ?? расход воды составляет 540 м3/с? КПД станции 94% .Помогите, пожалуйста :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим расход воды символом k мощность по определению равна отношению затраченной работы ко времени: P = Aзатр/t КПД - отношение полезной работы к затраченной: n = Aполез/Азатр нам полезно поднять воду на определенную высоту: Аполез = mgh = p V g h тогда мощность равна P = (p V g h)/(n t) отношение V/t - расход воды k. тогда P = (p g h k)/n P = (10^(6)*540)/0.94 = 574468085.106 Вт или ≈575 МДж
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