В) 490 * 5 - 23 * 5 = ( ? г) 48 * 5 + 54 *5 = ( ? б) 58 * 5 - 36 * 5= ( ? а ) 13 * 5 + 71 * 5 = ( а дальше не поняла д) 43 * 25 + 25 * 17 = ( ? е) 25 * 67 - 39 * 25 = ( ?
Математика
В) 490 * 5 - 23 * 5 = ( ? г) 48 * 5 + 54 *5 = ( ? б) 58 * 5 - 36 * 5= ( ? а ) 13 * 5 + 71 * 5 = ( а дальше не поняла д) 43 * 25 + 25 * 17 = ( ? е) 25 * 67 - 39 * 25 = ( ?
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В)2335 Б)510 А)420 Д)1500 Е)
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