Как мы готовимся к зиме составить рассказ

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Скоро зима. А это значит что нужно к ней готовиться. Каждый готовится по разному. Кто-то закупает теплые вещи. А кто-то отапливает свои дома. Например моя семья собирает урожай, и делает засолки. Все бабушки варят варенья своим внукам. Мне нравится время года зима. И особенно нравится к ней готовится.