Пожалуйста помогите сделать синквейн к слову Белая планария заранее спасибо!!!!
Биология
Пожалуйста помогите сделать синквейн к слову Белая планария заранее спасибо!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белая планария Белая,плоская. Двигается,живет,питается. Семейство плоских червей. Водная
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