В 1 сосуде м лит во 2 сосуде на 7 меньше чем в 1 а в 3 сосуде на 10 л больше чем во 2 в 3 столько как 1 и 2 сосуде
Математика
В 1 сосуде м лит во 2 сосуде на 7 меньше чем в 1 а в 3 сосуде на 10 л больше чем во 2 в 3 столько как 1 и 2 сосуде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - в первом сосуде3х - во 2м сосудех+7=3х-73х-х=7+72х=14х=14/2=7л - было в первом сосуде7*3=21 л - было во 2м сосуде
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