В 1 сосуде м лит во 2 сосуде на 7 меньше чем в 1 а в 3 сосуде на 10 л больше чем во 2 в 3 столько как 1 и 2 сосуде

Математика

В 1 сосуде м лит во 2 сосуде на 7 меньше чем в 1 а в 3 сосуде на 10 л больше чем во 2 в 3 столько как 1 и 2 сосуде

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