Саша нашёл 12 красивых камешки на берегу моря и 6 ракушек. 9 камешки в он отдал сестр??нки. Сколько камешков и ракушек осталось у Саши

Математика

Саша нашёл 12 красивых камешки на берегу моря и 6 ракушек. 9 камешки в он отдал сестр??нки. Сколько камешков и ракушек осталось у Саши

Автор: Гость