Саша нашёл 12 красивых камешки на берегу моря и 6 ракушек. 9 камешки в он отдал сестр??нки. Сколько камешков и ракушек осталось у Саши
Математика
Саша нашёл 12 красивых камешки на берегу моря и 6 ракушек. 9 камешки в он отдал сестр??нки. Сколько камешков и ракушек осталось у Саши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-9=3 камешка осталось у саши а ракушек 6
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