Как будет : 945-(697-y)=349
Математика
Как будет : 945-(697-y)=349
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
945-(697-у)=349 945-697+у=349 248+у=349 у=349-248 у=108
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