Помогите пожалуйста! Мне надо рассказ про железного человека. Там должно быть кто он,почему он таким стал ,зачем он начал этим заниматься и немного дополнительного материала о нём. Пожалуйста ПОСКОРЕЙ!!

История
Помогите пожалуйста! Мне надо рассказ про железного человека. Там должно быть кто он,почему он таким стал ,зачем он начал этим заниматься и немного дополнительного материала о нём. Пожалуйста ПОСКОРЕЙ!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сын богатого промышленника, Тони Старк был гениальным изобретателем и механиком. Он унаследовал бизнес отца в возрасте 21 года, превратив компанию в одного из лидирующих производителей оружия. Старк был ранен осколком в грудь во время полевого испытания на пригодность боевой брони, которая должна была наделить солдат боевыми способностями. Старка взял в плен оружейный барон Wong Chu, вынудив его создать оружие массового поражения — только тогда Тони получил бы операцию, необходимую для спасения его жизни. Зарание не за что!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Поставьте знаки препенания : В прошлом году мы построили дом в новом районе я был?? очень рада тому что у меня есть своя комната моя комната очен...
Ответить
Қазақ тiлi
Слставить текст про как я с другом иду в магазин. В какой магазин? Че покупаю? В чем удобно мне
Ответить
Алгебра
Найти значение выражения ;-7*(3+(-8))=
Ответить
Русский язык
Прочитайте где нужно вставьте пропущиные запятые Ходит по лесу развешивает по кустам и травам хрустальные сети паутины убирает в золото осинки и...
Ответить
Математика
Как будет : 945-(697-y)=349
Ответить