Помогите пожалуйста! Мне надо рассказ про железного человека. Там должно быть кто он,почему он таким стал ,зачем он начал этим заниматься и немного дополнительного материала о нём. Пожалуйста ПОСКОРЕЙ!!
История
Помогите пожалуйста! Мне надо рассказ про железного человека. Там должно быть кто он,почему он таким стал ,зачем он начал этим заниматься и немного дополнительного материала о нём. Пожалуйста ПОСКОРЕЙ!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сын богатого промышленника, Тони Старк был гениальным изобретателем и механиком. Он унаследовал бизнес отца в возрасте 21 года, превратив компанию в одного из лидирующих производителей оружия. Старк был ранен осколком в грудь во время полевого испытания на пригодность боевой брони, которая должна была наделить солдат боевыми способностями. Старка взял в плен оружейный барон Wong Chu, вынудив его создать оружие массового поражения — только тогда Тони получил бы операцию, необходимую для спасения его жизни. Зарание не за что!
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