Поставьте знаки препенания : В прошлом году мы построили дом в новом районе я был?? очень рада тому что у меня есть своя комната моя комната очень уютная и светлая потому что она находится на солнечной стороне и окна в моей ко...

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Поставьте знаки препенания : В прошлом году мы построили дом в новом районе я был?? очень рада тому что у меня есть своя комната моя комната очень уютная и светлая потому что она находится на солнечной стороне и окна в моей комнате большие в углу у окна расположен мой письменный стол и стульчик стол у меня прямоугольный а рядом со столом есть тумбочка в которой находятся учебники тетради ручки и школьные принадлежности на столе стоит приставка для карандашей и наши фотографии в первом классе дверь у меня коричневого цвета с узорами пол тоже коричневого цвета а обои белые с светло - розовыми узорами ковёр тоже белый с светло - розовыми узорами слева от стола находится кровать кровать у меня деревянный а покрывало белые с светло - розовыми узорами напротив кровати находится шкаф шкаф у меня белый в шкафе у меня много гардероба в моём комнате две окна как я сказала в первом углу окна стоит мой письменный стол в другом углу маленькое кресло я там читаю свои любимые книги в моём комнате на поле много свободных мест и мы с мамой купили пальму и пальма стоит возле моего маленького кресло на окне подоконника у меня стоят красивые цветы сансевиерия и узамбарская сеполии так как интерьер моей комнаты подобрала я и вот моя яркая красивая комната

Автор: Гость