Поставьте знаки препенания : В прошлом году мы построили дом в новом районе я был?? очень рада тому что у меня есть своя комната моя комната очень уютная и светлая потому что она находится на солнечной стороне и окна в моей ко...
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Поставьте знаки препенания : В прошлом году мы построили дом в новом районе я был?? очень рада тому что у меня есть своя комната моя комната очень уютная и светлая потому что она находится на солнечной стороне и окна в моей комнате большие в углу у окна расположен мой письменный стол и стульчик стол у меня прямоугольный а рядом со столом есть тумбочка в которой находятся учебники тетради ручки и школьные принадлежности на столе стоит приставка для карандашей и наши фотографии в первом классе дверь у меня коричневого цвета с узорами пол тоже коричневого цвета а обои белые с светло - розовыми узорами ковёр тоже белый с светло - розовыми узорами слева от стола находится кровать кровать у меня деревянный а покрывало белые с светло - розовыми узорами напротив кровати находится шкаф шкаф у меня белый в шкафе у меня много гардероба в моём комнате две окна как я сказала в первом углу окна стоит мой письменный стол в другом углу маленькое кресло я там читаю свои любимые книги в моём комнате на поле много свободных мест и мы с мамой купили пальму и пальма стоит возле моего маленького кресло на окне подоконника у меня стоят красивые цветы сансевиерия и узамбарская сеполии так как интерьер моей комнаты подобрала я и вот моя яркая красивая комната
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прошлом году мы построили дом в новом районе .Я была очень рада, тому ,что у меня есть своя комната. Моя комната очень уютная и светлая, потому что она находится на солнечной стороне и окна в моей комнате большие. В углу у окна расположен мой письменный стол и стульчик .Стол у меня прямоугольный, а рядом со столом есть тумбочка, в которой находятся учебники ,тетради, ручки и школьные принадлежности .На столе стоит приставка для карандашей и наши фотографии в первом классе . Дверь у меня коричневого цвета, с узорами. Пол тоже коричневого цвета ,а обои белые с светло - розовыми узорами. Ковёр тоже белый с светло - розовыми узорами .Слева от стола находится кровать .Кровать у меня деревянный ,а покрывало белые с светло - розовыми узорами. Напротив кровати находится шкаф .Шкаф у меня белый. В шкафу у меня много гардероба .В моём комнате две окна как я сказала : в первом углу окна стоит мой письменный стол ,в другом углу маленькое кресло .Я там читаю свои любимые книги .В моём комнате на поле много свободных мест и мы с мамой купили пальму и пальма стоит возле моего маленького кресло. На окне подоконника у меня стоят красивые цветы сансевиерия и узамбарская сеполии ,так как интерьер моей комнаты подобрала я. И вот моя яркая красивая комната!
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