Масса ящика с апельсинами 10 килограмм а масса пустого ящика в 5 раз меньше Сколько килограммов апельсинов в этом ящике сколько таких ящиков нужно для того чтобы разложить в них 120 килограмм апельсинов

Математика
Масса ящика с апельсинами 10 килограмм а масса пустого ящика в 5 раз меньше Сколько килограммов апельсинов в этом ящике сколько таких ящиков нужно для того чтобы разложить в них 120 килограмм апельсинов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10:5 2) 2:120 Ответ:---- Эт лишь подсказка, а вот дели сам:-)
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