Масса ящика с апельсинами 10 килограмм а масса пустого ящика в 5 раз меньше Сколько килограммов апельсинов в этом ящике сколько таких ящиков нужно для того чтобы разложить в них 120 килограмм апельсинов

Математика

Масса ящика с апельсинами 10 килограмм а масса пустого ящика в 5 раз меньше Сколько килограммов апельсинов в этом ящике сколько таких ящиков нужно для того чтобы разложить в них 120 килограмм апельсинов

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