Do you know that... перевод на казахский
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Do you know that... перевод на казахский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На казахский не знаю . попобуй с русского перевести Do you know that...... Ты знаешь ,что......
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