1)Before you read the text,answer the questions. 1)What does charity mean to you? 2)How many different types of charity can you think of? 3)Do you know anyone who collects money for charity?
Английский язык
1)Before you read the text,answer the questions. 1)What does charity mean to you? 2)How many different types of charity can you think of? 3)Do you know anyone who collects money for charity?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)прежде чем читать текст,отвечай на вопросы. 1)какое отношение благотворительность значит для вас? 2)сколько различных видов благотворительности можно придумать? 3)знаете ли вывсех, кто собирает деньги на благотворительность?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Масса ящика с апельсинами 10 килограмм а масса пустого ящика в 5 раз меньше Сколько килограммов апельсинов в этом ящике сколько таких ящиков нужно ...
Окружающий мир
Английский язык