Помогите написать уолшебную сказку. Срочно. сижу на уроке.

Литература
Помогите написать уолшебную сказку. Срочно. сижу на уроке.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночь была прекрасна! И я как бы не лежу а лечу на кровате.И я вдруг заснул мне казалось ,что ко мне кто то говорит .И это была фея она говорила что ты попал в страну фей там было чудесно фея предложила мне пойти в её дом но он был маленький и я не помещался там и вдруг меня разбудила мама и я не помню что было я так ждал следующий вечер но как на зло он не повторился
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Синквейн на тему рефлекс и рефлекторная дуга?
Ответить
Обществознание
Планета имеющая светящиеся кольца
Ответить
Английский язык
1)Before you read the text,answer the questions. 1)What does charity mean to you? 2)How many different types of charity can you think of? 3)Do you ...
Ответить
Алгебра
Текст наблюдение по русскому
Ответить
Математика
Масса ящика с апельсинами 10 килограмм а масса пустого ящика в 5 раз меньше Сколько килограммов апельсинов в этом ящике сколько таких ящиков нужно ...
Ответить