Помогите написать уолшебную сказку. Срочно. сижу на уроке.

Гость: Гость:

Ночь была прекрасна! И я как бы не лежу а лечу на кровате.И я вдруг заснул мне казалось ,что ко мне кто то говорит .И это была фея она говорила что ты попал в страну фей там было чудесно фея предложила мне пойти в её дом но он был маленький и я не помещался там и вдруг меня разбудила мама и я не помню что было я так ждал следующий вечер но как на зло он не повторился