Помогите написать уолшебную сказку. Срочно. сижу на уроке.
Литература
Помогите написать уолшебную сказку. Срочно. сижу на уроке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночь была прекрасна! И я как бы не лежу а лечу на кровате.И я вдруг заснул мне казалось ,что ко мне кто то говорит .И это была фея она говорила что ты попал в страну фей там было чудесно фея предложила мне пойти в её дом но он был маленький и я не помещался там и вдруг меня разбудила мама и я не помню что было я так ждал следующий вечер но как на зло он не повторился
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