Является ли пара чисел(3;1) решением уравнением х^2-2у=1 х/у+2=-5

Алгебра
Является ли пара чисел(3;1) решением уравнением х^2-2у=1 х/у+2=-5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первого - нет, второго уравнения - да, является решением. Если подставить в первое уравнение вместо х = 3, а вместо у =1, то равенства не получится, а если подставить во второе - получится
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