Сумма двух чисел одно из которых на 5 больше другого равна 101.найдите меньшее из ни??.
Математика
Сумма двух чисел одно из которых на 5 больше другого равна 101.найдите меньшее из ни??.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.)101-5=96 2.)96:2=48 3.)48+5=53 Проверяем: 53+48=101, 53 больше 48 на 5. Ответ: Меньшее = 48
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
« В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить » , если информационный вес одного символа равен 2 байта.
Обществознание