Сумма двух чисел одно из которых на 5 больше другого равна 101.найдите меньшее из ни??.

Математика
Сумма двух чисел одно из которых на 5 больше другого равна 101.найдите меньшее из ни??.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.)101-5=96 2.)96:2=48 3.)48+5=53 Проверяем: 53+48=101, 53 больше 48 на 5. Ответ: Меньшее = 48
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