Найди и исправь ошибки номер 7. 3 класс

Математика
Найди и исправь ошибки номер 7. 3 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) верно                              4) верно 2) верно                              5) 24 : 5 = 4 (ост. 4) 3) 48 : 5 = 9 (ост. 3)            6) 49 : 5 = 9 (ост. 4)
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