Помогите пожалуйста, буду очень благодарна Страница 46 № 5

Математика
Помогите пожалуйста, буду очень благодарна Страница 46 № 5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где ты не сфотал задание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Почему борис годунов сразу после избрания царем обратился к императору ,,Священной Римской империи" Рудольфу 2
Ответить
География
Письмо про днепр с топографическими значками
Ответить
Математика
У асмер и айзын всего 670 манат сумма денег каждого из них различна и составляет больше 100 манат купюрами. больше всего денег у айзена Укажите наи...
Ответить
Алгебра
Является ли пара чисел(3;1) решением уравнением х^2-2у=1 х/у+2=-5
Ответить
Математика
Сумма двух чисел одно из которых на 5 больше другого равна 101.найдите меньшее из ни??.
Ответить