Причиной церковного раскола в середине 17 века стало: 1. изменение догматов и поря??ка богослужения 2. прекращение созыва Земских соборов 3. стремление Никона усилить влияние на царя 4. создание религиозных сект
История
Причиной церковного раскола в середине 17 века стало: 1. изменение догматов и поря??ка богослужения 2. прекращение созыва Земских соборов 3. стремление Никона усилить влияние на царя 4. создание религиозных сект
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стремление Никона усилить влияние на царя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
Почему борис годунов сразу после избрания царем обратился к императору ,,Священной Римской империи" Рудольфу 2