Причиной церковного раскола в середине 17 века стало: 1. изменение догматов и поря??ка богослужения 2. прекращение созыва Земских соборов 3. стремление Никона усилить влияние на царя 4. создание религиозных сект

История
Причиной церковного раскола в середине 17 века стало: 1. изменение догматов и поря??ка богослужения 2. прекращение созыва Земских соборов 3. стремление Никона усилить влияние на царя 4. создание религиозных сект
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стремление Никона усилить влияние на царя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди и исправь ошибки номер 7. 3 класс
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста, буду очень благодарна Страница 46 № 5
Ответить
История
Почему борис годунов сразу после избрания царем обратился к императору ,,Священной Римской империи" Рудольфу 2
Ответить
География
Письмо про днепр с топографическими значками
Ответить
Математика
У асмер и айзын всего 670 манат сумма денег каждого из них различна и составляет больше 100 манат купюрами. больше всего денег у айзена Укажите наи...
Ответить