Причиной церковного раскола в середине 17 века стало: 1. изменение догматов и поря??ка богослужения 2. прекращение созыва Земских соборов 3. стремление Никона усилить влияние на царя 4. создание религиозных сект

История

Причиной церковного раскола в середине 17 века стало: 1. изменение догматов и поря??ка богослужения 2. прекращение созыва Земских соборов 3. стремление Никона усилить влияние на царя 4. создание религиозных сект

Автор: Гость