Предложение со словом банка

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Предложение со словом банка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабушка настила в банки огурцов на зиму.
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