Какую массу соли и объем воды необходимо взять для приготовления: 1. 70 г раствора с массовой долей соли 0,01 (ответ: 0,7 г)
Химия
Какую массу соли и объем воды необходимо взять для приготовления: 1. 70 г раствора с массовой долей соли 0,01 (ответ: 0,7 г)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100г р-ра ------0,01(1%) 1г соли 1,70г р-ра-----хгсоли х=1,70*1/100=0,017г соли m(воды)=1,70-0,017=1,683г воды
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