Какую массу соли и объем воды необходимо взять для приготовления: 1. 70 г раствора с массовой долей соли 0,01 (ответ: 0,7 г)

Химия
Какую массу соли и объем воды необходимо взять для приготовления: 1. 70 г раствора с массовой долей соли 0,01 (ответ: 0,7 г)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100г р-ра ------0,01(1%)  1г соли 1,70г р-ра-----хгсоли                             х=1,70*1/100=0,017г соли m(воды)=1,70-0,017=1,683г воды
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