Какую массу соли и объем воды необходимо взять для приготовления: 1. 70 г раствора с массовой долей соли 0,01 (ответ: 0,7 г)

Химия

Какую массу соли и объем воды необходимо взять для приготовления: 1. 70 г раствора с массовой долей соли 0,01 (ответ: 0,7 г)

Автор: Гость