Помоги пожалуста дам 10 баллов!
Математика
Помоги пожалуста дам 10 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да у тебя все правильно получается СД=34 АВ=52 ВС=76 34+52+76=162 264-162=102 правильно
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