Определите объем (н.у.), который займут водород, метан, оксид углерода(II), оксид азота(II) и кислород, взятых массой по 1,0 г.
Химия
Определите объем (н.у.), который займут водород, метан, оксид углерода(II), оксид азота(II) и кислород, взятых массой по 1,0 г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V(H2)=Vm*m(H2)/M(H2)=22.4*1/2=11.2 L V(CH4)=22.4*1/16=14 л V(CO)=22.4*1/28=0.8 л V(NO)=22.4*1/30=0.75 л V(O2)=22.4*1/32=0.7 л V()=V(H2)+V(CH4)+V(CO)+V(NO)+V(O2)=11.2+14+0.8+0.75+0.7=27.45 л ответ 27.45 л
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