Сочинение на тему Вечер в моей семье

Гость: Гость:

Вечер в моей семье проходит спокойно и непринужденно. Мы с родителями ужинаем и общаемся за семейным столом. На всегда есть о чем поговорить. После ужина мама убирает со стола и я ей помогаю... Дальше можно продолжать очень долго, главное, угодить учителю напи сав как старательно ты делаешь домашнее задание. Удачи)