Сочинение на тему Вечер в моей семье
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Сочинение на тему Вечер в моей семье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вечер в моей семье проходит спокойно и непринужденно. Мы с родителями ужинаем и общаемся за семейным столом. На всегда есть о чем поговорить. После ужина мама убирает со стола и я ей помогаю... Дальше можно продолжать очень долго, главное, угодить учителю напи сав как старательно ты делаешь домашнее задание. Удачи)
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