Придумайте Рассказ-Рассуждение к Турецкой сказке Ашик-Кериб М.Ю.Лермантов

Литература
Придумайте Рассказ-Рассуждение к Турецкой сказке Ашик-Кериб М.Ю.Лермантов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
когда я прочитал эту сказку мне стало интересно что будет позже еще хуже еще позже а когда я узнала прочитал эту сказку Я все поняла и узнал что Лермонтов это написал для того чтобы мы все это узнали узнали надо быть добрым добродушным нельзя обманывать людей
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