Придумайте Рассказ-Рассуждение к Турецкой сказке Ашик-Кериб М.Ю.Лермантов

Гость: Гость:

когда я прочитал эту сказку мне стало интересно что будет позже еще хуже еще позже а когда я узнала прочитал эту сказку Я все поняла и узнал что Лермонтов это написал для того чтобы мы все это узнали узнали надо быть добрым добродушным нельзя обманывать людей