Помогите пожалуйста составить балладу в духе произведений В. А. Жуковского

Гость: Гость:

Где ты милая моя? Что случилось у тебя? Ты прекрасна,ты стройна, Ты красива и мила. Только ты ответа мне не шлешь. Значит с кем то чай ты пьешь. Во далекой стороне. Изменять решилась мне? Или ты давно лежишь в магиле. Куда твой стан захаранили.