Помогите пожалуйста составить балладу в духе произведений В. А. Жуковского

Литература
Помогите пожалуйста составить балладу в духе произведений В. А. Жуковского
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где ты милая моя? Что случилось у тебя? Ты прекрасна,ты стройна, Ты красива и мила. Только ты ответа мне не шлешь. Значит с кем то чай ты пьешь. Во далекой стороне. Изменять решилась мне? Или ты давно лежишь в магиле. Куда твой стан захаранили.
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