Сколько сухих дров нужно сжечь , чтобы 10 кг льда при -10 превратить в пар
Физика
Сколько сухих дров нужно сжечь , чтобы 10 кг льда при -10 превратить в пар
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лямбда льда=330000 Дж/кг q=12000000 Дж/кг £- лямбда (других символов нет) c1- 2100 Дж/кг*С c2-4200 Дж/кг*С m1- масса льда Q1=m1c1(0-(-10)) Q2=£m1 Q3=m1c2(100-0) Q4=rm1 r- удельная теплота газообразования(испарения) r=2300000 Q5=qm 1=(m1c1(0-(-10))+£m1+m1c2(100-0)+rm1)/12000000m 12000000m=30710000 m=2.6 кг
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