Беленые деревья, вареный суп, вязанный платок, жареная рыба, жареные на сковороде ??отлеты, в кадке мачённые яблоки, мощённая дорога, вымощенный путь камнем мощенная дорога, выточеный кинжал, точеный нож, пересоленный суп, солё...

Гость: Гость:

На улице я увидел беленые деревья. Кастрюля с вареным супом стояла на плите. Сестра носила вязаный платок. Я зашел на кухню и увидел жареные на сковородке котлеты. Антон любил есть жареную рыбу. Точеный нож лежал на полке. Мощеная дорога проходила через весь парк. Вчера мне не понравились соленые грибы. Сестра обрадовалась, когда увидела печёный пирог.