Беленые деревья, вареный суп, вязанный платок, жареная рыба, жареные на сковороде ??отлеты, в кадке мачённые яблоки, мощённая дорога, вымощенный путь камнем мощенная дорога, выточеный кинжал, точеный нож, пересоленный суп, солё...

Русский язык
Беленые деревья, вареный суп, вязанный платок, жареная рыба, жареные на сковороде ??отлеты, в кадке мачённые яблоки, мощённая дорога, вымощенный путь камнем мощенная дорога, выточеный кинжал, точеный нож, пересоленный суп, солёные грибы, в золе печённый картофель, печёный пирог, испечённый торт придумать 10 предложений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На улице я увидел беленые деревья. Кастрюля с вареным супом стояла на плите. Сестра носила вязаный платок. Я зашел на кухню и увидел жареные на сковородке котлеты. Антон любил есть жареную рыбу. Точеный нож лежал на полке. Мощеная дорога проходила через весь парк. Вчера мне не понравились соленые грибы. Сестра обрадовалась, когда увидела печёный пирог.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуйста составить балладу в духе произведений В. А. Жуковского
Ответить
Английский язык
Допиши вопросы.Дайте краткий ответ
Ответить
Физика
Сколько сухих дров нужно сжечь , чтобы 10 кг льда при -10 превратить в пар
Ответить
География
ЗАЗНАЧТЕ ЯКИЙ НАПРЯМОК УКАЗУЄ ТІНЬ ВІД ПРЕДМЕТІВ ОПІВДНІ О 12 ГОД А)на захід Б)на схід В)НА ПІВНІЧ Г)на південь
Ответить
Математика
Найдите значения выражения 260+b-160 если b=93
Ответить