Масса сплава меди и цинка составляет 10 кг. Сколько цинка содержится в сплаве содержащем 20% меди
Алгебра
Масса сплава меди и цинка составляет 10 кг. Сколько цинка содержится в сплаве содержащем 20% меди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меди 0.2 части цинка 0.8 части 10*0.2=2 кг меди 10 *0.8=8 кг цинка или 10-10*20:100=8 кг цинка
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