Масса сплава меди и цинка составляет 10 кг. Сколько цинка содержится в сплаве содержащем 20% меди

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Масса сплава меди и цинка составляет 10 кг. Сколько цинка содержится в сплаве содержащем 20% меди

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