Определите падешь прекрасный,июльский,с раннего,утренняя,кротким,светлое,лучеза??ное,узкой,длинной,могучее,чистом.

Гость: Гость:

Прекрасный - именительный Июльский - именительный С раннего - родительный утренняя - именительный Кротким - творительный Светлое - именительный Лучезарное - именительный Узкой - хм. Мы шли по узкой тропинке или мы творили чудеса узкой мамой? Длинной - тоже самое Могучее - именительный Чистом - предложный