Помогите пожалуйста тест по географии!!! 30 б.!!!!!!! Распределите по природным зонам: 1) Саванны А-пальмы Б-кенгуру В-Коала Г-эвкалипты Д-страуса эму Е-колючие акации Ж- ящерицы и змеи З- какаду И-динго К-кролик 2...
География
Помогите пожалуйста тест по географии!!! 30 б.!!!!!!! Распределите по природным зонам: 1) Саванны А-пальмы Б-кенгуру В-Коала Г-эвкалипты Д-страуса эму Е-колючие акации Ж- ящерицы и змеи З- какаду И-динго К-кролик 2) Пустыни 3) Переменно-влажные леса
Ответ(ы):
Гость:
1) А И Д 2) Б Е Ж 3) З К В Г По моему так!
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