Решите по действием на экране
Математика
Решите по действием на экране
Ответ(ы):
Гость:
Вроде так, но я с 6 не уверенна, там больно большое число большое получилось, а первые два правильно
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