Переставить цифры так чтобы равенство стало верным-31-14=82
Математика
Переставить цифры так чтобы равенство стало верным-31-14=82
Ответ(ы):
Гость:
Нужно переставить так 41 - 13 = 28
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