Или про зиму или про зимний лес

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Зима! Я люблю это время года, когда идет снег, мороз рисует на окнах узоры. Обычно после школы я делаю быстро уроки и бегу с друзьями кататься на горку, лепить снеговика и обкидываться снегом. Каждый год мы собираемся всей семьей во дворе и лепим снеговика, он получается высоким и большим. Вместо носа морковка и ветку в его снежную руку вставляем вместо метлы. А еще еще я люблю зиму за то что, когда приезжаешь в зимний лес, можно увидеть следы зверей, а так же хлопья снега на ветках деревьев. Я так же люблю лето, каждое время года приносят мне радость. Но на данный момент зима и я решил написать об этом и поделиться с вами своими воспоминаниями и любимыми занятиями во время зимы.