Определите падеж выделите оконьсание.молоком,хлебом,капустой, бараном,рогами,хозяйкой
Русский язык
Определите падеж выделите оконьсание.молоком,хлебом,капустой, бараном,рогами,хозяйкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дательный падеж окончания ом ом ой ом ами ой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
СРОЧНО!!!!!! Express the same idea using the phrases above 2. Anna thinks that learning idioms is not easy. 3. Anna finds learning idioms much mo...
Окружающий мир
Английский язык