Определите падеж выделите оконьсание.молоком,хлебом,капустой, бараном,рогами,хозяйкой

Русский язык
Определите падеж выделите оконьсание.молоком,хлебом,капустой, бараном,рогами,хозяйкой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дательный падеж окончания ом ом ой ом ами ой
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