Определите пути защиты работником своих трудовых прав.

Гость: Гость:

Самозащита работников трудовых прав; Защиты трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами; Судебная защита; Гос. Контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;