Определите пути защиты работником своих трудовых прав.
Право
Определите пути защиты работником своих трудовых прав.
Ответ(ы):
Гость:
Самозащита работников трудовых прав; Защиты трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами; Судебная защита; Гос. Контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
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